Moreno Longo, allenatore del Frosinone, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus: "Serviranno motivazioni a mille contro la Juventus. Non possiamo aspettare la Juve, stiamo in Serie A. Questa categoria deve essere la nostra Champions League, il nostro Mondiale. Non voglio scusanti, dobbiamo diventare squadra. Nelle difficoltà dobbiamo unirci, non slegarci. Il fondamentale è rimanere sempre in partita. Mancanza di gol? Assolutamente, ma non è un problema solo degli attaccanti. Contro la Samp abbiamo fatto bene per venticinque minuti, ma dovevamo attaccare con più uomini. Ci vuole equilibrio, ma allo stesso tempo dobbiamo osare".



SU RONALDO - "Ronaldo dopo i 5 gol con la Samp? Il momento è difficile, ma non dobbiamo piangerci addosso. Ripartiamo dai minuti positivi proposti contro i blucerchiati. Dobbiamo lasciarci alle spalle le cose negative delle scorse settimane. Ad oggi il Frosinone è alla ricerca di un momento positivo, per iniziare ad avere fiducia".



SU PINAMONTI - "Avrà le sue occasioni'.