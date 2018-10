Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l'Empoli: "Peccato per il risultato? Assolutamente. Ci eravamo costruiti una vittoria che sarebbe stata fondamentale. La squadra comunque è viva, e anche oggi lo abbiamo dimostrato. Come si esce da questo momento? Quando si è in queste situazioni, alcune componenti diventano anche mentali. Nelle difficoltà viene fuori anche un po’ di scoramento. Questi ragazzi, prima di essere calciatori sono anche uomini. A me è piaciuto l’atteggiamento della squadra di non voler rimanere sull’1-2".