Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha presentato in conferenza stampa il match in programma domani con l’Atalanta: "Sappiamo che la Serie A è difficile, ma c’è tanto entusiasmo. Precampionato? Il Napoli ieri ha dimostrato di riuscire a far bene. Ci sta di passare da alti e bassi. Ardaiz e Campbell non saranno a disposizione per questione di transfer, Vloet a causa di un infortunio ci sarà tra un mesetto. Cassata e Pinamonti domani sono arruolati ma avranno bisogno di qualche giorno".



SUL MERCATO - "Non posso dare voti, ma la società ha fatto il possibile per allestire una rosa competitiva".