Il Frosinone torna a pensare a Simone Edera, attaccante del Torino e della Nazionale U21 azzurra. Il giocatore era già finito nel mirino dei ciociari in estate, ma l'affare era saltato anche per la volontà dei granata di trattenerlo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, adesso le valutazioni potrebbero cambiare, in favore del Frosinone.