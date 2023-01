Il Frosinone, dopo aver perso la corsa a Francesco Forte (ufficializzato dall'Ascoli), guarda in Serie A. La squadra di Fabio Grosso ha messo gli occhi sull'ex Milan Frank Tsadjout, in forza alla Cremonese, che i gialloblù vorrebbero in prestito fino alla fine della stagione. Lo riporta Tuttosport.