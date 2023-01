Il Frosinone, attuale capolista del campionato di Serie B, non pare avere alcuna intenzione di alzare il piede dall'acceleratore nella seconda parte della stagione. Anzi, la dirigenza ciociara è in questi giorni al lavoro per regalare a Fabio Grosso alcuni innesti con cui rafforzare il proprio organico.



Tra i profili sondati dagli uomini-mercato giallazzurri ci sarebbe anche Emanuele Zuelli, 21enne centrocampista della Juventus Next-Gen che di recente è apparso anche in prima squadra giocando alcuni minuti nell'amichevole pre-natalizia con l'Arsenal.



Ne dà notizia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.