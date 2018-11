Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone, ma di proprietà dell’Inter, parla a RMC Sport dopo il suo gol alla Fiorentina: “E' sempre un'emozione particolare, mi fa molto piacere. Son contento di come è iniziata la stagione, forse è andata anche in modo inaspettato: quando sono arrivato l'obiettivo era fare più minuti possibili, ma non pensavo di fare due gol”.



SULL’INTER - “Ho sentito molti compagni, poi ho ricevuto il messaggio di Steven Zhang e mi ha chiamato Ausilio, mi ha detto di continuare così. Mi ricordo di essere dell’Inter, anche senza che me lo dicano i dirigenti”.