Frosinone-Salernitana: solo il segno 2 salva i campani, a quota 7

33 minuti fa



Venerdì 26 aprile potrebbe arrivare un nuovo verdetto in Serie A, dopo la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. In Frosinone-Salernitana, anticipo della 34ª giornata, i campani (15 punti in classifica) avranno un solo risultato a disposizione per continuare a sperare, ovvero la vittoria. Anche i ciociari però non possono permettersi passi falsi e le quote sulla lavagna scommesse di Betaland danno la squadra di Eusebio Di Francesco (terzultima con 28 punti insieme all’Udinese) favorita a 1.41, contro il pareggio a 5.00 e il segno 2 a 7.00. Lo scontro diretto potrebbe favorire il Sassuolo, penultimo con 26 punti, ma i neroverdi devono sbloccarsi al Franchi contro la Fiorentina, in lotta per un posto in Europa e favorita in vista di domenica a 1.71, contro il pareggio a 3.95 e il segno 2 a 4.75. Compito durissimo anche per l’Udinese, che dopo aver perso nel recupero contro la Roma proverà a smuovere la classifica ma il Bologna è una delle squadre più difficili da affrontare in questo momento. A Thiago Motta manca davvero poco per la Champions e altri 3 punti sono proposti a 1.61, con il pareggio a 3.85 e il colpaccio dei friulani a 5.90. Ambizione europea e paura per la retrocessione si incrociano anche in Atalanta-Empoli e Lazio-Verona. I toscani hanno il vantaggio di affrontare i bergamaschi non al top per i tanti impegni considerando anche la Coppa Italia e l’Europa League, ma il successo non è semplice a 6.85. Il Verona dopo il pari con l’Atalanta e il successo contro l’Udinese non vuole fermarsi e va a caccia del segno 2 all’Olimpico a quota 5.70. L’obiettivo salvezza sembra invece un po’ più vicino per il Lecce, favorito a 2.03 in casa contro il Monza, e per il Cagliari che viene da quattro risultati utili di fila e proverà a battere il Genoa a Marassi, per un segno 2 a 3.45.