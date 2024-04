Frosinone, Soulé: 'Sogno la salvezza e spero di segnare di più. Futuro? Non so cosa succederà'

23 minuti fa



Il gioiello del Frosinone, Matias Soule, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Salernitana, queste le sue parole.



FUTURO? - "Siamo in casa e avremo la spinta del pubblico che come sempre ci aiuterà. La gente ci è sempre stata vicina. Questa partita è la più importante di tutte e dobbiamo fare la nostra gara. Abbiamo cinque finali e dobbiamo fare tanti punti. Mi sta mancando il gol su azione. Cerco di aiutare i compagni sempre, nelle ultime partite spero di segnare o di fare bene per la squadra, Futuro? Non ci penso, ho la testa su queste cinque partite. Non so quello che succederà, il mio primo obiettivo è salvare il Frosinone, è il mio sogno da tutto l'anno".