Juventus, Manna vuole portare a Napoli Soulé e Barrenechea

33 minuti fa

"Soulé e Barrenechea i due cocchi di Manna". Titola così Il Mattino, in riferimento ai due giovani talenti di proprietà della Juventus e in prestito al Frosinone.



Secondo Il Mattino, il prossimo arrivo a Napoli di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Juventus, potrebbe rappresentare il tassello chiave per portare a termine almeno uno di questi trasferimenti da Torino.



LA SITUAZIONE - Ricordiamo che sia Matias Soulé, classe 2003 argentino, che Enzo Barrenechea, classe 2001 argentino, sono in prestito secco dalla Juventus al Frosinone e che a giugno torneranno a Torino. Di Soulé si parla, in chiave mercato, soprattutto come possibile pedina di scambio bianconera per arrivare a Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta. Oppure di interessi dalla Premier League. Per cui, l'eventuale interesse del Napoli rappresenta una novità.