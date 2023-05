Non c'è solo ildi Fabio Grosso che ha strappato sul campo la promozione in Serie A in una cavalcata magica. Il progetto sportivo del club ciociaro viaggia a vele spiegate anche nei tornei giovanili con il lavoro diche prosegue a creare valore per questa realtà che sui giovani punta tanto. Del resto lo stesso dg ha più volte ricordato che: "N. Per noi la Primavera e tutto il settore giovanile devono essere una crescita, se una società vuole rappresentare un modello deve crescere anche sotto questo aspetto". Proprio la Primavera guidata da, partita come potenziale cenerentola del torneo dopo la promozione in Primavera 1 dell'anno scorso, si sta inserendo con merito nella lotta ad un posto playoff anche grazie ai gol e al rendimento di Simone Condello.Esterno sinistro destro di piede, ma anche seconda punta, capace di calciare alla grande tutti i calci piazzati della squadra, in stagione ha all'attivo. Il suo idolo e il calciatore a cui si ispira èanche se per caratteristiche fisiche e tecniche ha più corsa e più gamba e potrebbe ricordare più un Federico Chiesa come modello di riferimento.Il suo percorso inizia a Roma e in particolare nella Nuova Tor Tre Teste dove si metti in luce nel Torneo delle Regioni dedicato ai 2003 in cui (da fuoriquota). Lì c'erano gli scout diche hanno fatto a gara per acquistarlo, ma a spuntarla fu la formazione bianconera che lo portò subito in Piemonte. Un sogno, a dire di Simone che il primo anno si conferma subito anche a Torino, poi qualche difficoltà, il passaggio in prestito l'anno scorso al Milan Under 18 con cui si ritrova e infine il ritorno alla Juventus che però decide di non puntare su di lui ea cui Condello non ha perdonato, almeno in campo, l'addio perché dei suoi 11 gol 4 sono stati segnati proprio alle sue due ex-squadre. E il rendimento di questa annata che si prospetta ancora lunga ha riacceso anche i fari del mercato su di lui. Aspettando una chance con le nazionali giovanili italiane, il suo contratto non è ancora stato blindato e il suo profilo fa gola a tanti.