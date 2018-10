Tanto rumore per mantenere inalterata una situazione ormai quasi segnata. Uno scontro diretto, tra le mura amiche, che doveva prendere una strada diversa.Entusiasmo che però non è bastato.Due disimpegni timidi ed una marcatura troppo leggera hanno causato le reti di Zajc, Silvestre e Uҫan.Un festival degli orrori intervallato però da strappi offensivi che, almeno, rendono meno dolorosa quella che ad ora pare una lenta agonia.Dispiace per Perica, ma il croato ha usufruito di un’ampia fiducia evidentemente non ripagata.Il primo ha fatto commuovere il pubblico dello “Stirpe” con un assolo mai visto in due mesi e mezzo di stagione. Camillo invece sta ritrovando automatismi e abitudini della gloriosa cadetteria.Le due prossime trasferte sono appelli da non saltare. A Ferrara con la Spal e a Parma contro il tandem Gervinho-Inglese.