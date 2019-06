“Una lacrima sul viso”. Ci salutiamo così, con un velo di genuina malinconia. Siamo caduti, ma la testa deve rimanere sempre altissima.



Ricomincio da… Nesta: Troisi docet. Da una ventata fresca, dal 4-3-1-2 e dalla voglia di proporre qualcosa di nuovo. Magari non andrà, magari salterà tutto, però la dirigenza ha mostrato coraggio. Bene, anzi benissimo. Ora il mercato. Mi affido al mister e ai direttori Salvini e Frara. Prima della partenza per il Terminillo sarebbe opportuno avere almeno lo scheletro della rosa.



Vai con le nomination! Verre, Scavone e Tremolada. Il primo è un pupillo del tecnico. Allievo proprio di Nesta lo scorso anno nel Perugia. Il centrocampista classe 1994, cresciuto nella Roma, dimostra una completezza di qualità da paura. Il secondo, nativo di Bolzano, è un mediano mancino che abbina fosforo e dinamismo. Südtirol, Novara, Bari, Parma e Lecce le casacche indossate dall’alba della sua carriera. Il terzo è stato uno dei protagonisti, anche se non da titolarissimo, della cavalcata entusiasmante del Brescia di Corini. Trequartista dal piede sinistro vellutato, tornato ora alla casa madre della Virtus Entella. Su di lui bisogna però fronteggiare la concorrenza del Livorno e di altre pretendenti.



Idee e possibilità che troveranno concretezza nelle prossime settimane. Nel frattempo ci congediamo. Questo infatti era l’ultimo appuntamento con “Frosinonemania”. Buone vacanze a tutti. Divertitevi, idratatevi e non dimenticate la crema solare al mare. È solo un arrivederci… un giorno ci rivedremo.