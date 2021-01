Fuga da WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea continua a perdere utenti. I nuovi termini d’uso spaventano i possessori dell’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, ne giovano Telegram e Signal. Negli ultimi giorni la popolare app creata nel 2009 e facente parte di Facebook, ha perso milioni di utenti a causa dei nuovi termini di servizio la cui accettazione obbligatoria ha causato non pochi problemi. La comunicazione maldestra e le informazioni pressoché nulle hanno fatto il resto, spingendo milioni di utenti a trasferirsi su Signal (1,3 milioni in un giorno) e Telegram (25 milioni in tre giorni).Volendo usare le parole del Garante italiano per la privacy, che ha avvisato i suoi omologhi europei e non esclude interventi d’urgenza: “La situazione è poco chiara e non idonea a consentire la manifestazione di una volontà libera e consapevole”. La risposta di uno dei portavoce dell’app è stata immediata: “Questo aggiornamento fornisce ulteriore trasparenza e non influisce sulla privacy”.Ma cosa cambierà? Dall’8 febbraio, per continuare a usare WhatsApp bisognerà accettare questo nuovo blocco di condizioni. In Italia e nel resto d’Europa, dove dal 2018 è in vigore il regolamento per la privacy Gdpr che fra le altre cose impone la trasparenza totale, i cambiamenti sono minimi: Facebook (avendo comprato WhatsApp nel 2014) continuerà a vedere «le informazioni sul dispositivo da cui viene utilizzata» e continuerà a non poter usare queste informazioni per «l’invio di pubblicità o contenuti targettizzati» come spiega l’avvocato Ernesto Belisario.e avranno accesso alle conversazioni per finalità di marketing. Questo è il fattore a cui prestare attenzione, perché l’intenzione di Mark Zuckerberg è di farci usare sempre di più il suo agglomerato di app, tra cui anche Instagram, per effettuare acquisti online di qualunque genere.di questi recenti sviluppi. Ciò che è certo, è che l’accettazione di questi termini non è più una formalità.