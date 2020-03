Mercoledì in Lega la questione ha creato polemica: De Laurentiis e Lotito non hanno preso bene la decisione di Inter, Juve e Milan, che hanno concesso ai loro atleti di viaggiare verso i propri paesi. A tal proposito fa chiarezza il Corriere dello Sport, che spiega come rossoneri e nerazzurri non hanno intenzione di far rientrare i calciatori prima del 2 aprile.“Gli juventini Ronaldo, Higuain, Khedira, Douglas Costa e Pjanic, gli interisti Brozovic, Handanovic, Lukaku, Godin, Eriksen, Moses e Young, i milanisti Ibrahimovic e Leao e i parmigiani Kulusevski, Kurtic e Gervinho adesso sono all’estero, in costante contatto con le rispettive dirigenze, in attesa di... ordini. Al momento non c’è una data fissata per i viaggi di ritorno, maE siccome alcuni di loro, al momento dell’arrivo nelle rispettive nazioni sono (o sono stati) costretti alle classiche 2 settimane senza uscire perché provenienti dal nostro Paese, per questi giocatori il periodo di “quarantena” potrebbe essere addirittura doppio. In Lombardia, vista la normativa emessa dalla Regione, la prima data possibile per fare di nuovo sport all’aria aperta distanti dalle rispettive abitazioni (e dunque anche riprendere gli allenamenti) è il 16 aprile. In attesa di vedere se il Governo uniformerà tutte le regioni a questa data (la prospettiva di vedere assembramenti a Pasquetta sono visti come un incubo),