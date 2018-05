Ai microfoni di Parmalive.com parla Ermes Fulgoni, storico preparatore dei portieri del Parma e scopritore di Gianluigi Buffon. Fulgoni si sofferma anche sul confronto con Gianluigi Donnarumma: "In Coppa Italia si è vista la differenza tra i due: Buffon al massimo fa due errori in un anno, Donnarumma ne ha fatti due nel match contro Buffon. Non è come Gigi: nel primo anno in Serie A col Parma fece delle cose straordinarie. Il tempo passa e noi forse ce lo dimentichiamo, ma il suo impatto fu incredibile e senza errori. Donnarumma, e lo dico con dispiacere da milanista, di errori ne ha fatti tanti, non c'è paragone. Quest'ultimo è un grande portiere, con personalità e fisicità importanti ma Buffon è inarrivabile. Ricordo ancora come, con la maglia crociata, giocò da migliore in campo contro Milan, Inter, Juventus e Napoli mentre Donnarumma deve ancora migliorare sul piano tecnico".