Una nuova sfida all'età di 67 anni. Dopo la memorabile impresa alla guida del Leicester con il titolo nella stagione 2016/2017,è tornato in, accettando lo scorso 14 novembre la proposta del. Salvare i Cottagers dopo averli presi in ultima posizione: la nuova mission del tecnico di Testaccio non è tra le più semplici, ma Ranieri ha già dimostrato nella prima e unica gara in cui ha guidato il club londinese di avere tutte le carte in regola per raggiungere la permanenza nella massima categoria.Con, ilè tornato al successo dopo una striscia di sconfitte di fila lunga sette incontri. Tanti gol ed emozioni: le giocate di Schurrle e Mitrovic si sono alternate con una difesa da registrare. L'esordio vittorioso a Craven Cottage ha fatto impazzire i tifosi, che hanno subito acclamato Ranieri e ora ripongono in lui le speranze di salvezza. L'allenatore romano sa che dovrà lavorare molto per raggiungere l'obiettivo, ma nei primi 90 minuti la squadra ha già mostrato un netto miglioramento rispetto alla gestione Jokanovic.Ora tocca a lui lavorare sodo e scrivere un'altra pagina di storia.