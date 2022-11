C'è anche Joao Palhinha tra i giocatori che prenderanno parte ai Mondiali con il Portogallo. Stando a quanto riporta Football Insider, il giocatore, approdato al Fulham a luglio, è stato vicino anche all'Aston Villa. Palhinha era infatti stato offerto anche ai Villans, che però hanno deciso di non entrare in corsa per il centrocampista portoghese.