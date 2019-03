Scott Parker, ex centrocampista di Chelsea e Tottenham, è il nuovo manager del Fulham, dove ha preso il posto di Claudio Ranieri. Queste le sue parole in vista della sfida contro i Blues: "Non ho molti amici, ma ieri il mio telefono non smetteva più di squillare. Anche Sir Alex Ferguson ha trovato il tempo per mandarmi un lungo e dettagliato messaggio, dandomi dei consigli basati sulla sua visione delle cose, e devo dire che per me sarà una fonte di ispirazione. Le mie sensazioni? Sono miste, ovviamente mi spiace per la posizione in classifica e per l'addio di Claudio. Detto questo apprezzo enormemente l'opportunità che mi è stata data. Ranieri? Dal punto di vista umano lo conosciamo tutti, è pura classe in ogni senso. E' arrivato e ha dato un indirizzo preciso ai giocatori, io non posso far altro che ringraziarlo per il tempo e gli sforzi che ci ha dedicato".