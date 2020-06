Cresce di ora in ora la rabbia del popolo fiorentino dopo la sconfitta in rimonta sul campo della Lazio. Il club viola, che nel corso della stagione aveva avuto già modo di contestare platealmente l'operato di alcuni arbitri - celeberrimo lo sfogo del patron Commisso dopo la partita di Torino con la Juve - è molto seccato per la direzione arbitrale di Fabbri e del Var Mazzoleni e in particolare per alcune valutazioni su episodi determinanti nel corso del match dell'Olimpico.



Il rigore dell'1-1 conquistato da Caicedo, che si lascia cadere molto prima del contatto con Dragowski, e l'espulsione mancata di Bastos (fallaccio su Ghezzal) sono le situazioni che hanno destato maggior scalpore - senza dimenticare le contestazioni della Fiorentina per un intervento molto al limite di Radu su Badelj e un possibile secondo giallo nel finale per Parolo per una trattenuta di maglia a Vlahovic - e hanno alimentato tutta la vena polemica anche di Pietro Barone, figlio del vicepresidente gigliato Joe. Questo il contenuto del tweet pubblicato nella tarda serata di ieri: "Seguo il calcio da una vita. Lo so come va. Ma, certe volte, non voglio credere che ancora è così. È veramente una vergogna".





