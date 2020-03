Maxi Lopez si scaglia nuovamente contro Wanda Nara. Con un post su Twitter, l'attaccante argentino ha criticato la scelta della ex moglie di trasferire da Parigi a Milano - una delle città maggiormente colpite dalla diffusione del coronavirus - i loro figli.



"Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena, quando a tutti viene chiesto di non uscire, esponendo i nostri figli ad un viaggio da un Paese all'altro, fino all'epicentro del contagio (Lombardia) senza importarsene delle conseguenze. Cosa ti passa per la testa in momenti come questi, in cui la cosa più sacra è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non abbia coscienza di ciò. Se non vuoi farlo per voi fallo per loro, sei la madre di 5 creature ma forse non l'hai notato".