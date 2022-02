Nel post partita di Milan-Udinese Pioli ha tuonato : "Siamo già stati penalizzati più di una volta, a cosa serve il Var?!"., ieri invece era una furia e per la prima volta in stagione: "Basta mandare arbitri esordienti al Milan, siamo primi in classifica!". Il riferimento è al gol di Udogie, decisivo per il pareggio dei bianconeri a San Siro e contestato dai rossoneri per un fallo di mano dell'esterno di proprietà del Verona. L'autore del gol al fischio finale si è presentato ai microfoni con un sorriso grande così: "Mi è andata bene" ha detto quando gli hanno chiesto dell'episodio.- Meno bene è andata al Milan, e non è la prima volta che capita una situazione del genere ai rossoneri. Ricordate la sfida col Napoli? L'arbitro è Massa, al Var c'è Di Paolo. Al 91' è stato annullato il gol del 2-1 a Kessie per fuorigioco di Giroud.. E così l'aveva interpretato inizialmente Massa concedendo il gol, ma poi, richiamato dal Var a rivedere l'azione, fa dietrofront, considera attivo il fuorigioco di Giroud e annulla il gol della vittoria. Tra le polemiche generali.- Ha fatto discutere molto anche il gol non concesso a Messias contro lo Spezia. Sarebbe stata la rete del vantaggio rossonero, peccato che l'arbitro Serra aveva già fischiato per un fallo di Bastoni su Rebic senza concedere il vantaggio., ma non basta a frenare la furia rossonera.- Nella gara dell'Olimpico contro la Roma Theo Hernandez si prende un cartellino rosso che gli fa saltare il derby con l'Inter.: prima dell'intervento del francese, c'era un evidente fallo di Krunic a centrocampo sotto gli occhi dell'arbitro che non fischia e lascia correre tra lo stupore di tutti.- Nel giro di poco più di 20 minuti il Milan si ritrova sotto di due gol in casa col Verona. Prima Caprari, poi Barak su rigore. Eccolo, l'episodio sul quale discutere che ha messo a serio rischio la vittoria di Pioli (poi arrivata comunque, 3-2 finale):. Prontera potrebbe essere stato 'ingannato' dalle immagini trasmesse in tv - e quindi probabilmente in sala Var - al momento della decisione, che non erano chiarissime e non riprendevano l'azione da posizione ideale.