Nei quattro anni alla Juventus Paolo Rossi ha avuto due capitani: Gaetano Scirea e Beppe Furino, un centrocampista che pensava più a difendere che ad attaccare, in campo metteva sempre cuore e grinta senza tirare mai indietro la gamba; per questo, amato dai tifosi che lo chiamavamo "Furia". Tra Furino e Paolo Rossi c'erano 10 anni di differenza, l'ex capitano lo ha visto crescere nelle giovanili bianconere, prima di spiccare il volo: "Un giorno arrivò nel settore giovanile un ragazzo allegro e spensierato, pieno di vita - racconta Furino nella nostra intervista - In campo era molto bravo, tecnico e rapido; tutte caratteristiche che poi ha mantenuto nel tempo. Si vedeva che aveva delle potenzialità, e tutti noi della prima squadra facevamo il tifo per questo ragazzo".

CONTINUA A LEGGERE SU IILBIANCONERO.COM