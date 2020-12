. Ieri laall'obitorio dell'ospedale "Le Scotte" di Siena in forma privata per amici e parenti, oggi quella pubblica dalle ore 15 alle 20 presso lo stadio "Romeo Menti" dinel rispetto del distanziamento sociale., con ingressi contingentati e riservati solo agli invitati dalla famiglia dell'ex calciatore. Per evitare assembramenti il sagrato della cattedrale vicentina sarà chiuso al pubblico. La cerimonia sarà trasmessa innella sede della Federcalcio a Roma e al centro tecnico di Coverciano, la casa della Nazionale. Prima delle partite del weekend sarà osservatoe le squadre giocheranno col. Non mi permetto di prevaricare, ma mi sembra che l'idea sia straordinaria. Abbiamo il dovere di ricordarlo: è stato lui, con un lavoro di squadra in un meraviglioso gruppo come la Nazionale del 1982 e con un grande allenatore come, che ci ha permesso di battere le leggende del calcio e di farci salire sul tetto del mondo. Rendendoci, una delle poche volte,, ha dichiarato a Radio Punto Nuovo: "La mia scelta di raccontare Paolo è la voglia di, parlare del valore della condivisione. Parlare del donarsi agli altri. Non lo faccio per sfruttare la scia di questo sentimento: sento fortissimo un sentimento dall'Italia. L'ho conosciuto quando già aveva smesso di giocare: e ho recuperato rivivendo con lui quei momenti.Lo aveva perso negli ultimi tempi: era la forza che aveva un po' smarrito. Il rifiuto al Napoli? Mi ha sempre spiegato che. Paolo rifiutò Napoli per questa scelta di Ferlaino di non fare questa squadra per vincere. Ma,. La squalifica? Abbiamo ricostruito questa vicenda, avrei giurato che non avesse fatto nulla del genere, non era attaccato ai soldi. Abbiamo trovato tutti i documenti: anche gli accusatori di allora lo hanno dovuto scagionare, lo hanno trascinato dentro perché era il nome più importante. Bearzot?, con tutti quelli dell'82 c'è un rapporto bellissimo, ma con Marco ed Antonio c'è un rapporto speciale.In Paradiso con Maradona e Scirea?, è stato un momento doloroso. Spero che adesso stiano assieme. Le nostre figlie? Sono molto brave, hanno fatto un percorso di crescita, le abbiamo spiegato tante cose. Paolo era il papà eroe per loro: ma,, spero con la collaborazione di Tardelli e Cabrini, anche con borse di studio internazionali".