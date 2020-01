Beppe Furino ricorda sulle colonne di Tuttosport l'ex compagno di squadra Pietro Anastasi: "Pietro era una persona manifica, allegra, serena, che riusciva a unire tutti intorno a sé. E' veramente un giorno triste, si spegne un pezzo della mia gioventù, se ne va una persona meravigliosa, un ragazzo magnifico. Pietro era un tipo aggregante, riusciva a mettere intorno a sé amici e compagni. Un positivo sempre pronto a sorridere, un solare. E come calciatore era un grande. Io non ho dubbi: insieme a Bettega ha formato la coppia di attaccanti più forti di sempre. Nessuno si integrava meglio di loro due, nessuno poteva essere devastante per le difese avversarie come Anastasi e Bettega".