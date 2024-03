ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale non poteva mancare un passaggiodopo la cessione di Elliott a RedBird anche attraverso un vendor loan di 560 milioni (con tasso di interesse all’8%) da ripagare entro il 30 giugno 2025. ", è tutto molto trasparente. I fatti sono facilmente verificabili. Giusto che le autorità facciano il loro dovere, rimaniamo pienamente collaborativi.", dichiara il dirigente rossonero.- Alla luce delle recenti dichiarazioni del patron Gerry Cardinale e del documento che gli inquirenti avrebbero rinvenuto durante le perquisizione nella sede del Milan - un dossier da presentare a potenziali investitori - si sono rafforzati i rumors sul possibile ingresso in società di nuovi soci, magari di provenienza saudita. Questa la replica di Giorgio Furlani: "Premesso che il vendor loan, di cui tanto si parla, scade nella seconda metà del 2025, non c'è niente di imminente.".- La preoccupazione imminente del CEO rossonero è di aumentare la competitività economica del club, attraverso una strategia ben chiara in via Aldo Rossi: “Per essere veramente e costantemente competitivi in Europa devi stare al passo con gli altri club e senza uno stadio che sia adeguato al 2024, e non al 1960, di fatto operi monco.Dal sindaco Sala e da WeBuild ci è stata proposta l'idea di un progetto di ristrutturazione di San Siro, di cui non conosciamo i dettagli. Ascoltiamo le varie opzioni, ma la strada maestra resta San Donato. Tempi? Ipotesi 2028/2029, ma non mi sbilancio".- Sull’importanza, nel calcio di oggi, di coniugare bilanci sani con risultati sportivi Furlani si esprime così nel corso dell’intervista a La Gazzetta dello Sport: "RedBird ha investito 1,2 miliardi nel club per ridimensionarlo? Non credo proprio. Cardinale è il primo a sottolineare che non esiste performance finanziaria senza performance sportiva. E' un proprietario che partecipa quotidianamente alla vita del club, ci sentiamo tutti i giorni e più volte al giorno. Prima di dormire mi chiedo: "Gli ho detto tutto di quanto successo oggi?". Gerry è sempre sul pezzo, in contatto con tutto il nostro team di lavoro, vuole che il suo sia un progetto di successo a 360 gradi"., presentato dal patron Gerry Cardinale come il suo uomo di riferimento e consigliere su ogni aspetto legato alla quotidianità del club. Giorgio Furlani commenta così l’ingresso in questa nuova veste dell’ex campione svedese: "Io non posso parlare a Maignan, per esempio, con il suo stesso linguaggio".