Milan, Furlani: 'Investiremo per essere grandi. Leao resta, Ibra in team. Zero timori sull'inchiesta, Pioli mai a rischi. Su Theo e Maignan...'

Giorgio, è stato ospite nella sede della Gazzetta dello Sport a Milano e ha toccato tutti i temi relativi agli scenari futuri del club. Queste le sue dichiarazioni: "Milan, investiremo per essere grandi. Leao resta con noi, Ibra lavora in team. Un anno fa abbiamo rivoluzionato la squadra, ora dobbiamo solo perfezionarci. Timori sull’inchiesta? Zero..."."La nostra stagione fin qui è stata buona, ma come l’anno scorso c’è stata un’altra squadra che è andata oltre le previsioni. Ieri il Napoli, oggi l’Inter.. Spesso viene criticato ma ha fatto risultati importanti. Nessuno dalla società ha mai parlato di panchina a rischio. Ora sarebbe ingeneroso valutarlo in base al futuro percorso in Europa League o all’esito del derby, per quanto importante sia”.

"L’obiettivo era e resta sempre vincere. Siamo comunque secondi. In campionato abbiamo 1 punto in meno della stagione dello Scudetto e 10 in più di un anno fa. Significa che abbiamo migliorato la squadra. Europa League obiettivo importante”"E' ovvio che avremmo voluto vincere la seconda stella prima noi, puntiamo a farlo l'anno prossimo. Non siamo poi così distanti"“Ibrahimovic non ha deleghe formali per poter decidere. Mio rapporto con lui è fantastico, ma non dimentichiamo Moncada: Geoff è il numero 1. Ibra si confronta spesso con lui sui profili. Io mi occupo dell'investimento: se ho 100 non metto 80 su un solo giocatore”