Andrea Belotti sogna il Milan. L'attaccante è in scadenza di contratto con il Torino e nonostante i tentativi del club per convincerlo a rinnovare dovrebbe andare via a zero; il Gallo strizza l'occhio ai rossoneri che però stanno per chiudere con Origi del Liverpool (anche lui in scadenza). Così per Belotti si apre una doppia pista: una è quella che porta all'Atalanta, dove Gasp lo apprezza molto, l'altra, più complicata è la strada che potrebbe portarlo al Napoli.