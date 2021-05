L'imminente addio di Gigi Buffon alla Juventus ha aperto la porta alle voci di mercato sul suo futuro. Se non si ritira, dove va a giocare? Nella miriade di ipotesi in merito, c'è quella "romantica" di Repubblica: o al Parma, che lo lanciò e che la prossima stagione giocherà in Serie B, o la Carrarese, appena salvatasi in Serie C, squadra della sua città e di cui lui è stato persino proprietario, ma mai giocatore.