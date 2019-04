In casa Torino in queste settimane continua a tenere banco la questione direttore sportivo. Gianluca Petrachi è corteggiato dalla Roma e a fine stagione, nonostante abbia ancora un anno di contratto con la società granata, potrebbe trasferirsi nella capitale. In quel caso, chi prenderebbe il suo posto?



Negli scorsi giorni si erano diffuse le voci di possibili contatti tra il presidente del Torino, Urbano Cairo, e il ds del Parma Daniele Faggiano e il direttore generale dell'Empoli Riccardo Pecini. Attraverso una nota, diffusa al quotidiano La Stampa, la società granata ha però smentito i contatti con i due dirigenti: "​Non c’è stato alcun contatto o incontro del presidente Cairo con Daniele Faggiano o Riccardo Pecini né con altri dirigenti sportivi".