Intrigo Dzeko da risolvere in casa Roma. L’attaccante è rimasto in tribuna nel match di Serie A contro lo Spezia e subito si sono accese voci di mercato. Per i betting analyst, però, la presunta lite tra il bosniaco e Fonseca dopo la sconfitta in Coppa italia contro lo Spezia non dovrebbe spingere altrove il bomber giallorosso. Almeno per il momento. La sua permanenza nella Capitale si gioca infatti a 1,20, ma attenzione alle insidie. Su Dzeko potrebbero tornare con insistenza Juventus e Inter che avevano già trattato l’attaccante in passato e, riporta agipronews, un trasferimento in nerazzurro o bianconero pagherebbe 7 volte la posta (entro il 2 febbraio). Più alta la quota che porta in Spagna, con Real Madrid e Barcellona a 10,00. Ruolo di outsider, secondo i bookmaker, per Manchester City e Napoli (entrambe a 33,00) e soprattutto Milan, visto che i rossoneri sono in lavagna a 40,00.