I giorni passano e il caso Dzeko diventa sempre più spinoso. L’attaccante della Roma ormai sembra separato in casa, tanto che ieri Fonseca avrebbe rifiutato di farlo allenare insieme al gruppo. Ora dopo ora, attualità e movimenti di mercato spingono i betting analyst ad aggiornare il tabellone sul futuro del bosniaco. La quota sulla permanenza, riferisce Agipronews, rimane stabile a 1,22, un’eventualità ancora favorita perché da una parte potrebbero bastare delle scuse al portoghese davanti ai compagni e dall’altra oggi dovrebbe andare in scena un incontro a tre, Tiago Pinto, Fonseca e il giocatore con l’obiettivo di mettere la parola fine a questa vicenda. Ma l’attenzione dei bookmaker è rivolta verso la Juventus. La destinazione bianconera, data a 7,00 subito dopo l’esplosione del caso e passata poi a 5,00, oggi scende ancora, collocandosi a 3,50. Chi potrebbe insidiare la Juventus non è più l’Inter, la cui valutazione è volata a 10,00 contro i 6,00 di quasi 24 ore fa, bensì il Manchester City. Il ritorno in Premier League è offerto a 5,00.