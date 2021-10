Christian Eriksen si gode la famiglia e il relax dopo la grande paura di Euro2020, con il malore avvertito nella sfida tra la Danimarca e la Finlandia. Se, per il momento, non c’è futuro in Italia per l’ex Tottenham, la Football Association fa capire che può esserci in Inghilterra. Queste le parole di fonti interne alla FA rilasciate alla PA News Agency: “Per quanto riguarda un ritorno di Christian Eriksen, è impossibile commentare le sue circostanze individuali senza conoscere la sua condizione e i rischi ad essa associati. Come sempre, qualsiasi valutazione sarebbe su base individuale. In Inghilterra, qualsiasi giocatore che sviluppa un problema cardiaco viene valutato da un cardiologo sportivo, che esamina le circostanze individuali e il rischio che coinvolge il giocatore e prende una decisione se il giocatore può continuare a giocare o dovrebbe fermarsi”.



L’ITALIA - “In Italia esiste una politica nazionale di screening cardiaco di vecchia data che si estende a tutte le attività sportive e non consente la partecipazione in caso di aumento del rischio di arresto cardiaco improvviso durante l'esercizio. Altri Paesi non adottano queste misure: la FA non vieta a nessuno di giocare in base al proprio quadro cardiaco”.