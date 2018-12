Elano, allenatore del Santos, parla del futuro di Gabigol a Fox Sports: "Ha un contratto con l’Inter. Ho avuto un contatto con lui non molto tempo fa, anche scherzando sulle proposte che ha ricevuto. Molti giocatori vorrebbero giocare nel Flamengo, ma come lui ha detto in un’intervista, ha un contratto con l’Inter. Però il Flamengo dovrebbe prima accordarsi con i nerazzurri, giusto? Se dipendesse da lui, giocherebbe sicuramente nel Flamengo. Ma sappiamo che esiste questa situazione contrattuale, quindi non è semplice da risolvere".