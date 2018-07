Luca Toni, ex attaccante di Palermo, Fiorentina, Bayern, Juve e Roma, parla a Sky Sport del futuro di Gonzalo Higuain: "Bonucci-Caldara-Higuain? Non so chi fa l'affare, vediamo come andrà finire. Adesso si capisce poco di quanto sta succedendo a livello societario in casa Milan, non ho idea di come si muoverà. La Juve è una società solida, seria e fino ad ora non ha sbagliato un colpo. Higuain? Dovrà decidere lui in base alle garanzie o anche all'allenatore. Credo che lo prenderà chi lo coccolerà di più"