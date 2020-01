squadra di Inzaghi, che lotta per le primissime posizioni in classifica. Per lottare contro Juventus e Inter per Ballotta manca qualcosa: "La Lazio non è molto attrezzata, cioè manca qualcosa nella rosa. Mi chiedo: se ci dovessero essere infortuni? diffide? Juventus e Inter hanno 20-22 elementi, hanno 2 giocatori per ruolo. La Lazio no. Forse sta solo lì la differenza". Un cambio di mentalità c'è stato: "Sì, la mentalità è migliorata molto. Lo scorso anno c’erano anche le prestazioni ma non c’era continuità. Quest’anno risultati e mentalità hanno reso la Lazio molto più forte"



FUTURO INZAGHI - Il tecnico biancoceleste Inzaghi si sta prendendo la scena, per Ballotta a breve verrà contattato da altre società: "Inzaghi è astato accostato alla Juventus. Ha dimostrato di essere all’altezza della situazione e le sirene suonano pure per lui. Tare e Lotto puntano sui giovani. Credo che la strada percorsa fino adesso stia dando loro ragione".