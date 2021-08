Un intrigo internazionale che coinvolge i più grandi calciatori europei. Oltre alla vicenda Ronaldo, a tener banco è il futuro di Kylian Mbappé, che spinge per trasferirsi al Real Madrid. Intervenuto a El Chiringuito, il ds del PSG, Leonardo, ha dichiarato: "Non è cambiato nulla in questi ultimi due giorni. Siamo nella stessa situazione".