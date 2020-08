Sarà il grande tormentone del calciomercato 2020 e che, probabilmente, andrà avanti per settimane a meno di clamorosi colpi di scena. Tutti gli appassionati di calcio si stanno facendo la stessa domanda: Leo Messi resterà a Barcellona oppure no? Se l’ipotesi di una partenza della Pulce, con direzione Manchester, Parigi o Milano, era molto forte la scorsa settimana, oggi i bookmaker sembrano aver fatto un deciso passo indietro visto che i blaugrana sembrano tornati fortemente in auge per non perdere il loro Diez. I betting analyst, infatti, vedono i Citizens di Guardiola, grande mentore di Messi, e il Barça appaiati a 1,90 con l’Inter di Conte, dato a 3,50, come terzo incomodo. Sembra aver invece perso terreno il PSG che, come riporta Agipronews, oggi si gioca a 12.

Ribaltata invece la situazione in casa Snai dove i quotisti vedono un Messi legato ancora alla formazione catalana: la permanenza dell’argentino, infatti, è in quota a 1,80 con il solito City che insegue a 2,00. I nerazzurri milanesi continuano a sognare, visto che l’approdo del numero 10 a San Siro è dato a 3,00: PSG e Juventus, anche in questo caso, appaiono ormai lontanissime visto che avere in squadra il fenomeno di Rosario pagherebbe 18 volte la posta.