Il Milan ha messo nel mirino Raphael Onyedika, centrocampista classe 2001 del Midtjylland per il quale è già stata respinta una prima offerta di 4 milioni più bonus. Nei piani dei rossoneri potrebbe essere lui il sostituto di Franck Kessie, e in attesa di un possibile nuovo rilancio da parte di Maldini, il ds del club danese Svend Graversen è uscito allo scoperto.



L'AMMISSIONE - "Lo vorremmo tenere ancora un altro anno, davvero" ha detto il direttore sportivo del Midtjylland, che ha confermato l'interesse del Milan spiegando però che per convincere il club a vendere il centrocampista nigeriano servirà un'offerta importante.