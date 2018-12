Mario Pasalic, arrivato in estate all'Atalanta dal Chelsea, nei prossimi giorni avrà un confronto con Gasperini per valutare il suo futuro. Il croato, che è in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ha molte offerte: come scrive la Gazzetta dello Sport, diversi club di Bundesliga, di Serie A e di Liga hanno mostrato interesse. Ma la priorità è l'Atalanta.