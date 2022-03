Nel pre partita di Manchester United-Atletico Madrid, l'ex compagno di Cristiano Ronaldo Gary Neville ha raccontato le sue impressioni sul futuro di CR7: "Non mi sorprenderebbe se giocasse fino a 40 anni. I campioni come lui possono giocare per tanto tempo ad alti livelli. Basta vedere i club e i campionati in cui ha giocato e come si è messo in mostra. Credo che Ronaldo voglia continuare a giocare in un campionato top, non sarei sorpreso se ci fosse un altro capitolo dopo lo United. Magari tornerà allo Sporting Lisbona per raggiungere i mille gol".