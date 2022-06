Oltre alla suggestione Fiorentina, per Luis Suarez c'è da registrare un interesse del River Plate ma anche una super offerta da parte dell'Emelec, club dell'Ecuador. A confermarlo, è Josè Auad, candidato alla presidenza: "La nostra offerta è 150mila dollari al mese e un premio di un milione di dollari in caso di vittoria della Copa Libertadores - sono le parole riportate da Olè - Inoltre, mettiamo a disposizione una macchina blindata, una casa e la scuola migliore per i figli".