In Uruguay sono sicuri: Luis Suarez diventerà un nuovo giocatore del Nacional. Un ritorno a casa per l'attaccante, svincolato dall'Atletico Madrid e in cerca di un nuovo progetto. Il ritorno in patria non è da escludere, come confermano anche le parole del presidente del club uruguaiano a Telemundo: "La sua famiglia vuole venire qui, in pochi giorni verrà definito il suo futuro".