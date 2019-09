“Bisogna guardarlo da due prospettive diverse. L’Inter è stata costruita per vincere subito. Sono stati presi uomini importanti e che potrebbero fare la differenza pure in Europa, Lukaku, ma non solo, su tutti. E l’avvio in campionato della squadra di Conte ne è la testimonianza più lampante. Il progetto del Milan è di prospettiva: puntare al titolo nel giro di 2-3 anni. Quindi Giampaolo ha bisogno di plasmare i giocatori al suo credo calcistico. Inter favorita? Numericamente parlando, da uno a 100 in percentuali dico 55 Inter e 45 Milan. Però non mi meraviglierei vedere il Diavolo vincere il derby. Gara secca e per certi versi, imprevedibile, come tutti i derby. Poi le partite vanno vinte al 95’, non il giorno prima”. Questo il pensiero dell'ex portiere del Milan Giovanni Galli in una intervista al quotidiano Leggo.