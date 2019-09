Giovanni Galli, storico ex Fiorentina e campione del Mondo 1982, ha parlato ai microfoni di Lady Radio, commentando l'operato di Montella contro l'Atalanta:



"Montella ha parlato di un leggero problema al flessore per Chiesa. Ribadisco che io gli avrei chiesto di rimanere in campo, giocando alto per mettere pressione alla difesa atalantina. Quando Chiesa è uscito la fase difensiva della squadra viola è diventata troppo vulnerabile. Il tecnico doveva pensare a portare i 3 punti a casa più che alla partita successiva e a preservare il calciatore. Chiesa era l’unico uomo determinante di Atalanta-Fiorentina e non lo avrei tolto. Forse perché pensava di aver vinto la partita"