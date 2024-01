, un rientro necessario per rinforzare un reparto difensivo in piena emergenza, a causa dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa rossonera nel recente periodo., interrompendo, con qualche mese di anticipo, il prestito annuale in Spagna. Il Villarreal ha fornito il proprio benestare dopo la firma di Bailly, svincolatosi dal Besiktas. La pista Gabbia, comunque, non è l’unica in seno alla dirigenza meneghina., prodotto del settore giovanile rossonero (quindi utile anche in sede di trascrizione delle liste per la Serie A e per l’Europa League),(durante lo svolgimento dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Cagliari) a Bergamo, aeroporto Orio al Serio,che potrà così contare, in vista dell’impegno di campionato contro l’Empoli di domenica 7 gennaio, su un giocatore di sicuro affidamento e che già conosce l’ambiente rossonero.che a Mediaset ha dichiarato: "Avevamo bisogno di un buon difensore, per noi è molto importante. É un giocatore solido, un serio lavoratore. Da domani sarà con noi".