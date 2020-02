Settimana speciale per Matteo Gabbia, che lunedì sera, nella sfida contro il Torino, ha fatto il suo debutto in Serie A. Quest'oggi, il difensore rossonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto felice, ma focalizzato sul futuro. Cerco di tenere i piedi ben saldi a terra, voglio ringraziare chi ha speso tempo per mandarmi un messaggio o un pensiero".



SUL FUTURO - "Il mio sogno è il Milan, vorrei fare una carriera importantissima qui, spero di averne la possibilità. Mi concentro sul presente ora, senza sbilanciarmi su un futuro troppo lontano. Nel Milan ci sono stati tanti giocatori molto forti, che qui hanno fatto la storia: nel mio ruolo i modelli da cui cerco di prendere qualcosa sono Maldini e Thiago Silva. Dopo aver visto Ibra dal vivo, spero di vedere Thiago Silva. Ibra era un sogno, sarebbe stupendo incontrare Thiago".