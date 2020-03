Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato a Sky Sport: "Dal punto di vista sportivo dispiace questo stop perchè stavo vivendo un periodo emozionante. Spero di tornare presto a vivere certe emozioni. Ora sto cercando di tenermi allenato. Era arrivato un momento felice per me, stavo giocando con continuità e di questo sono felice".



Sul Milan: "E' sempre stato il mio sogno giocare in questa squadra. Indossare questa maglia mi trasmette grande emozioni. La spinta che ti dà giocare nella tua squadra del cuore è unica. Spero di avere ancora tanti anni per indossare questa maglia".