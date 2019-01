Manolo Gabbiadini vicino al rientro in Italia anche per i bookmaker inglesi. Dopo l'apertura di Ralph Hasenhüttl, tecnico del Southampton, alla cessione dell'attaccante, sulle lavagne d'oltremanica prende piede il ritorno alla Sampdoria, con la quale il giocatore bergamasco si era messo in luce tra il 2013 e il 2015. La società blucerchiata avrebbe già pronta l'offerta per i Saints e l'arrivo di Gabbiadini a Genova si gioca a 1,73. In lista rimane anche la Fiorentina, anche se per i viola l'offerta sale a 4,50, mentre sono praticamente chiuse le porte del Southampton, ormai lontano a 6,50.