«Per come si era messa la partita dovevamo andare a casa con i tre punti, c'è rammarico e siamo arrabbiati», confessa Manolo Gabbiadini al termine della gara contro la Fiorentina. Il calciatore blucerchiato, autore di un assist per Fabio Quagliarella, era all'esordio con la nuova maglia, al ritorno nella Sampdoria. Il mercato, però, lo aveva visto vicino alla stessa Viola: «Penso di sì, c'era qualche interessamento. Ora sono qui e sono contento». E sulla forma non ha dubbi: «Sto bene, durante la pausa natalizia il campionato inglese non si ferma e quindi mi sono sempre allenato, sempre al meglio per farmi trovare pronto adesso».